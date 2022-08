Covid oggi Sardegna, 601 contagi e 6 morti: bollettino 24 agosto

Sono 601 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 24 agosto. Si registrano inoltre altri 6 morti.

''In Sardegna si registrano oggi 601 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 526 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3026 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 115 ( -6 ). 13788 sono i casi di isolamento domiciliare (-764 ). Si registrano 6 decessi: tre donne di 66, 67 e 88 anni, tre uomini di 85, 87 e 92, residenti nella provincia di Sassari''. Lo comunica la Regione Sardegna.