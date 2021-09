Covid oggi Sardegna, 68 contagi e 4 morti: bollettino 14 settembre

Sono 68 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 14 settembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati altri 4 morti: due donne, di 88 e 94 anni, e un uomo di 81 di Cagliari, oltre a una quarta vittima, un uomo di 86 anni di Sassari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.408 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati in ospedale sono 201, 12 in meno rispetto a ieri, 23 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri). In isolamento domiciliare restano 4.447 persone.