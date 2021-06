Covid oggi Sardegna, un contagio e nessun decesso: bollettino 28 giugno

Un solo nuovo contagio da coronavirus oggi 28 giugno in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso.

Sono 1.479 i test in più eseguiti. Il dato dei ricoveri nell’Isola è di 40 pazienti (+3 rispetto all’ultimo bollettino) e 3 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.295 e 18 i guariti in più. Sul territorio, dei 57.208 casi positivi complessivamente accertati, 14.988 (+1) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.694 nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.382 a Sassari.