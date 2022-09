Covid oggi Sicilia, 1.059 contagi e 2 morti: bollettino 21 settembre

Sono 1.059 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 21 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 10.674 tamponi processati. Gli attuali positivi nell'iksola sono a 21.376 (620 in meno rispetto a ieri). In un solo giorno i guariti sono stati 1.677, mentre i decessi 2 (12.182 dall'inizio dell'emergenza pandemica). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 214, mentre si trovano in terapia intensiva 16 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 234 a Palermo, 261 a Catania, 198 a Messina, 55 a Ragusa, 81 a Trapani, 132 a Siracusa, 32 a Caltanissetta, 55 ad Agrigento e 11 a Enna.