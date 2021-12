Covid oggi Sicilia, 1.143 contagi e 6 morti: bollettino 10 dicembre

Sono complessivamente 1.143, su 32.502 tamponi processati, i nuovi contagi da coronavirus registrati in Sicilia oggi, 10 dicembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Nell'Isola gli attuali positivi salgono così a 15.107. In un solo giorno i guariti sono stati 573, mentre dei 6 decessi riportati oggi (7.268 dall'inizio dell'emergenza pandemica) 5 si riferiscono a ieri. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 346, mentre si trovano in terapia intensiva 46 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 148 a Palermo, 276 a Catania, 250 a Messina, 40 a Ragusa, 146 a Trapani, 95 a Siracusa, 79 a Caltanissetta, 73 ad Agrigento e 36 a Enna.