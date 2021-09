Covid oggi Sicilia, 1.348 contagi e 2 morti: bollettino 3 settembre

Covid oggi in Sicilia, dai dati risultano 1.348 i contagi sulla regione da ieri. Sul bollettino sono stati registrati 21 morti, di cui però solo 2 sono quelli delle ultime 24 ore mentre gli altri sono dei giorni precedenti. Da ieri sono stati processati 21.978 tamponi. Nell'isola, al primo posto in Italia per nuovi casi giornalieri, gli attuali positivi sono 28.130. In un solo giorno i guariti sono stati 1.322. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 842, mentre si trovano in terapia intensiva 115 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 131 a Palermo, 353 a Catania, 353 a Messina, 108 a Ragusa, 115 a Trapani, 204 a Siracusa, 32 a Caltanissetta, 51 ad Agrigento e 1 a Enna.