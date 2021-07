Sono 150 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 12 luglio. Zero morti da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 65. In totale sull'isola i positivi sono al momento 3.735. Sono 140 i ricoverati in regime ordinario, 18 in terapia intensiva e 3.577 in isolamento domiciliare. L'isola è la seconda Regione in Italia per numero di contagi dopo il Lazio oggi con 172 nuovi casi.