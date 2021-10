Covid oggi Sicilia, 250 nuovi contagi: bollettino 10 ottobre

Sono 250 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti, ma risalgono ai giorni precedenti, due all'8 ottobre scorso e il terzo addirittura al 24 agosto di quest'anno come comunicano dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.682 tamponi molecolari e 6.386 rapidi. Le terapie intensive occupate sono 43, uno in più da ieri, mentre i ricoverati sono 378, un numero in calo di 12 unità. I positivi nell'isola al momento sono 10.048. Nelle ultime 24 ore sono guarite 464 persone.

Tra le province con il maggior numero di contagi Catania a 86 nuovi casi, 64 a Messina, 35 a Siracusa, 22 a Palermo e 19 ad Agrigento.