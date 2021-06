Sono 254 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 giugno in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri tre decessi.

I nuovi casi sono stati registrati su 11.716 tamponi processati. Nell'isola sono 186 i pazienti dimessi o guariti. In tutto sono 8.763 i positivi - 65 in più rispetto a ieri - e di questi 413 sono ricoverati con sintomi, 46 in terapia intensiva e 8.304 sono in isolamento domiciliare.