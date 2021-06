Sono 284 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 10 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 13.803 i tamponi esaminati nell'isola. Da ieri i guariti sono stati 242. In tutto in Sicilia sono 7.361 gli attuali positivi - 39 in meno rispetto a ieri - e di questi 362 sono ricoverati in regime ordinario, 38 in terapia intensiva e 6.961 in isolamento domiciliare.