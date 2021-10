Covid oggi Sicilia, 286 contagi e 7 morti. Boom di nuovi casi a Catania

Sono 286 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 21 ottobre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.619 tamponi nell'isola con un tasso di positività all'1,8%. Gli attuali positivi sono 6.682 con una diminuzione di 124 casi. I guariti sono 403 da ieri. Da inizio pandemia i morti sono stati 6.967 nella Regione. Sul fronte ospedaliero sono adesso 314 ricoverati, 2 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 48 uno in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 42 casi, Catania 116, Messina 10, Siracusa 46, Ragusa 7, Trapani 4, Caltanissetta 6, Agrigento 25 ed Enna 30.