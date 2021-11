Covid oggi Sicilia, 327 contagi e 3 morti: bollettino 13 novembre

Sono 327 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 13 novembre. Registrati inoltre altri 3 morti. 20.752 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, gli attuali positivi salgono a quota 9.006. In un solo giorno i guariti sono stati 303, mentre i 3 decessi riportati oggi (7.088 dall'inizio dell'emergenza pandemica) si riferiscono tutti ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 320, mentre si trovano in terapia intensiva 50 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 38 a Palermo, 118 a Catania, 21 a Messina, 17 a Ragusa, 36 a Trapani, 49 a Siracusa, 21 a Caltanissetta, 24 ad Agrigento e 3 a Enna.