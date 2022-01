Covid oggi Sicilia, 3.328 contagi e 29 morti: bollettino 31 gennaio

Sono 3.328 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 gennaio in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 29 morti. Sono 1.054 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola, in tutto, sono 244.960 i positivi, 2.516 in più rispetto a ieri, e di questi 1.496 sono ricoverati in regime ordinario, 141 in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi, e 243.323 sono in isolamento domiciliare. La provincia con più casi è Catania (806), seguita da Messina (791) e Palermo (712).