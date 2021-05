Covid oggi Sicilia, 385 contagi e 7 morti: bollettino 29 maggio

Sono 385 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 29 maggio. Registrati inoltre altri 7 morti. I nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore emergono da 15.094 tamponi effettuati. Sono poi 1.005 i pazienti dimessi o guariti. In totale, nell'isola, i positivi sono 9.988 - 627 in meno rispetto a ieri - e di questi 502 sono ricoverati in regime ordinario, 72 in terapia intensiva e 9.414 in isolamento domiciliare.