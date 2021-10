Sono 434 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 1 ottobre in Sicilia, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 13. Nelle ultime 24 ore sono stati 13.945 i tamponi processati. Da ieri i pazienti guariti sono stati 529. In totale sono 14.301 i positivi nell'isola - 108 meno di ieri - e di questi 463 pazienti sono ricoverati in regime ordinario e 61 in terapia intensiva.