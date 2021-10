Sono 443 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 ottobre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 81 i guariti.



In totale, in Sicilia, sono 7.030 gli attuali positivi - 362 in più rispetto a ieri - e di questi 290 sono ricoverati in regime ordinario, 39 in terapia intensiva e 6.701 sono in isolamento domiciliare.