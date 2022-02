Covid oggi Sicilia, 5.286 contagi e 36 morti: bollettino 17 febbraio

Sono 5.286 i nuovi contagi da covid in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 17 febbraio. Si registrano inoltre altri 36 morti. I pazienti guariti sono 7.632. Diminuisce nell'isola il totale dei positivi: 251.275 oggi, 2.175 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in regime ordinario sono 1.239, 104 i ricoverati in terapia intensiva, con 5 nuovi ingressi, e 249.932 le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le province, quella con più casi è Catania (1.327), seguita da Palermo (1.258) e Siracusa (761).