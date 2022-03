Covid oggi Sicilia, 5.495 contagi e 18 morti: bollettino 25 marzo

Sono 5.495 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 marzo 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri 18 morti per un totale di 9.954 vittime da inizio pandemia nell'isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.329 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività che scende al 15,1%, ieri era al 17%.

Sul fronte ospedaliero sono 969 i ricoverati con 14 casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 66, tre in più rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.776 casi, Catania 766, Messina 1.001, Siracusa 479, Trapani 651, Ragusa 495, Caltanissetta 300, Agrigento 737, Enna 105.