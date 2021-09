Covid oggi Sicilia, 553 nuovi contagi: bollettino 28 settembre

Sono 553 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 28 settembre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 13 morti, ma la Regione fa sapere che sono avvenuti tra il 22 e il 26 settembre. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 20.351 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 776.



In totale nell'isola ci sono 16.597 positivi, 236 in meno rispetto a ieri, e di questi 526 sono ricoverati in regime ordinario, 70 in terapia intensiva, due nuovi ingressi, e 16.001 sono in isolamento domiciliare.