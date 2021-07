Covid oggi Sicilia, 58 contagi: bollettino 5 luglio

Sono 58 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 5 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 7.803 tamponi processati. Gli attuali positivi sono 3.578 (15 in più rispetto a ieri). La Regione è al terzo posto insieme all'Emilia Romagna per numero di contagi giornalieri, dietro al Lazio e alla Campania. I guariti in un solo giorno sono stati 43 mentre non si registrano vittime. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 140, mentre si trovano in terapia intensiva 17 pazienti.