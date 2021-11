Covid oggi Sicilia, 604 nuovi contagi: bollettino 11 novembre

Sono 604 i nuovi contagi da Coronavirus oggi giovedì 11 novembre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati altri 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 26.251 tamponi processati. Nell'isola si registrano anche 419 pazienti dimessi o guariti.

Al momento in Sicilia sono 8.859 i positivi e di questi 321 sono ricoverati in regime ordinario, 47 in terapia intensiva con un nuovo ingresso e 8.491 sono in isolamento domiciliare.