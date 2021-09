Covid oggi Sicilia, 634 contagi e 4 morti: bollettino 18 settembre

Sono 634 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 18 settembre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti, anche se ne sono stati registrati altri 14 dei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.048 tamponi. Nell'isola i positivi sono al momento 20.738. In un solo giorno i guariti sono stati 1.664. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 666, mentre si trovano in terapia intensiva 100 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 141 a Palermo, 206 a Catania, 119 a Messina, 32 a Ragusa, 37 a Trapani, 41 a Siracusa, 48 a Caltanissetta, 19 ad Agrigento. Nessun nuovo caso a Enna.