Covid oggi Sicilia, 6.452 contagi e 36 morti: bollettino 3 febbraio

Sono 6.452 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 3 febbraio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 36 morti. I pazienti guariti sono, invece, 3.189.

Nell'isola, in totale, i positivi sono 258.176 - 3.519 in più rispetto a ieri - e di questi 1.467 sono ricoverati nei reparti ordinari, 140 in terapia intensiva con 5 nuovi ingressi e 256.569 sono in isolamento domiciliare.

Fra le province, il numero maggiore di casi si registra a Catania con 1.585 nuovi contagi seguita da Palermo a 1.414.