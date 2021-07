Covid oggi Sicilia, 724 contagi e 4 morti: bollettino 30 luglio

Palermo, 30 lug. (Adnkronos) (Loc/Adnkronos)

Sono 724 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 30 luglio. Registrati inoltre altri 4 morti. 13.233 i tamponi processati nelle ultime 24 ore nell'Isola, dove gli attuali positivi salgono a quota 9.995. L'Isola è terza in Italia per nuovi contagi giornalieri dopo Veneto e Lazio. In un solo giorno i guariti sono stati 200, 6.043 i decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 268, mentre si trovano in terapia intensiva 30 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 177 a Palermo, 112 a Catania, 141 a Messina, nessuno a Ragusa, 73 a Trapani, 29 a Siracusa, 88 a Caltanissetta, 94 ad Agrigento e 10 a Enna.