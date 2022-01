Covid oggi Sicilia, 7.369 contagi e 47 morti: bollettino 29 gennaio

Sono 7.369 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 gennaio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 47 morti nell'isola. Da ieri i pazienti dimessi o guariti sono 1.939.

Nell'isola, attualmente, ci sono 237.407 - 5.691 in più rispetto a ieri - e di questi 1.476 sono ricoverati in regime ordinario, 144 in terapia intensiva, con 12 nuovi ingressi, e 235.787 in isolamento domiciliare.

Il maggior numero di nuovi casi in provincia di Palermo, 1.602, poi Catania a 1.513 e Messina a 1.047.