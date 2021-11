Covid oggi Sicilia, 809 contagi e 6 morti: bollettino 26 novembre

Sono 809 i nuovi contagi da Covid 19 registrati oggi, 26 novembre, in Sicilia. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Sei i morti e 868 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola, in totale, ci sono 11.239 positivi - 65 in meno rispetto a ieri - e di questi 328 sono ricoverati in regime ordinario, 43 in terapia intensiva con 5 nuovi ingressi giornalieri e 10.868 sono in isolamento domiciliare. La provincia più colpita è Catania con 238 nuovi casi.