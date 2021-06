Sono 84 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 28 giugno. Nessun nuovo morto.

Sono invece 84 i nuovi casi e 100 pazienti dimessi o guariti. In totale nell'isola sono 4.352 i positivi, 16 in meno rispetto a ieri, e di questi 162 sono ricoverati in regime ordinario, 23 in terapia intensiva e 4.183 sono in isolamento domiciliare.