Covid oggi Sicilia, 9.248 contagi e 9 morti: bollettino 7 gennaio

Sono complessivamente 9.248 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 7 gennaio 2022, in Sicilia, su 28.804 tamponi processati. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 971, mentre dei 9 decessi riportati oggi (7.643 dall'inizio dell'emergenza pandemica) solo uno si è verificato ieri mentre gli altri si riferiscono al 5 gennaio. Nell'Isola gli attuali positivi salgono a 88.384. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.003, mentre si trovano in terapia intensiva 135 pazienti.