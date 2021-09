Sono 929 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 9 settembre. Registrati inoltre altri 12 morti. 1.744 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola sono 27.189 i positivi - 827 in meno rispetto a ieri - e di questi 809 sono ricoverati in regime ordinario, 117 in terapia intensiva (con 7 nuovi ingressi) e 26.263 sono in isolamento domiciliare.