Covid oggi Sicilia, oltre 6mila contagi e 60 morti: bollettino 15 febbraio

Sono 6.005 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 febbraio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 60 morti e 4.558 guariti. Nell'isola, in totale, sono 262.478 i positivi e di questi 1.320 sono ricoverati in regime ordinario, 111 in terapia intensiva con sette nuovi ingressi giornalieri e 261.047 sono in isolamento domiciliare.

Tra le province, il maggior numero di casi si registrano a Catania con 1.194 nuovi casi, seguita da Messina a 1.003 e Palermo a 986.