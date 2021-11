Covid oggi Slovacchia, record di 9.171 contagi: mai così tanti

All'inizio della settimana nel Paese è stato introdotto il lockdown per i non vaccinati

Record di contagi Covid in Slovacchia dove sono stati confermati 9.171 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto dallo scoppio della pandemia. Lo riferisce il ministero della Salute slovacco, segnalando che negli ultimi giorni si sta registrando una media di oltre 6.500 nuovi contagi. All'inizio della settimana nel Paese, dove vivono 5,5 milioni di persone, è stato introdotto quello che il primo ministro Eduard Heger ha definito un "lockdown per i non vaccinati". Tra le nuove misure introdotte anche i test Covid-19 sui luoghi di lavoro.

La Slovacchia ha finora somministrato almeno 4.895.694 dosi di vaccini anti Covid-19, ovvero a circa il 44,9% della popolazione. Dall'inizio della pandemia in Slovacchia sono stati segnalati 13.818 decessi correlati al coronavirus.