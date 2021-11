Covid oggi Spagna, 9.798 casi in 24 ore

Crescono i contagi e i morti da Covid in Spagna. Sono stati 9.798 i nuovi casi e 43 i morti per complicanze legate da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Inoltre sale a 82 casi ogni 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni l'incidenza del Covid-19 in Spagna. La comunità con il più alto tasso di casi è quella di Navarra, seguita dai Paesi Baschi e dalla Aragona. A essere maggiormente contagiati sono ora i bambini che hanno meno di 11 anni e per i quali non sono ancora stati autorizzati i vaccini. In ospedale sono ricoverati per Covid 2.180 pazienti, 234 in più rispetto a venerdì.

El Paìs segnala il caso della comunità valenciana, dove sono stati superati i mille contagi da Covid per la prima volta dal 30 agosto. Si tratta di 1.164 casi, come riferito dal ministero della Salute, e un morto. Rispetto a lunedì scorso sono stati registrati 315 casi in più.