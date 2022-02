Covid oggi Spagna, stop obbligo mascherina all'aperto dal 10 febbraio

Ma l'obbligo rimane in mancanza di distanza di sicurezza

La prossima settimana in Spagna sarà revocato l'obbligo di indossare la mascherina anti covid all'aperto. Lo ha annunciato la ministra della Salute, Carolina Darias, durante un'intervista a Cadena Ser, nella quale ha precisato che il provvedimento sarà adottato dal governo martedì ed entrerà in vigore giovedì. L'uso della mascherina resterà obbligatorio sui mezzi pubblici, nei luoghi chiusi e anche all'aperto se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro e mezzo.

L'obbligo era stato deciso il 22 dicembre nel quadro delle misure varate dal governo di Madrid per contrastare la diffusione della variante omicron. Negli ultimi giorni i dati del contagio in Spagna sono in calo significativo.