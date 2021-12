Covid oggi Sudcorea, 7.435 contagi e 73 morti

Per il terzo giorno consecutivo la Corea del Sud registra più di 7.000 nuovi contagi di Covid-19 accertati nell'arco di 24 ore e 73 morti. I dati dell'Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca) riportati dall'agenzia Yonhap segnalano altre 7.435 infezioni da Covid-19, che portano il totale a 551.551 con 151 casi di variante Omicron confermati fino ad oggi e 4.591 decessi. I pazienti in condizioni gravi sono 971.

Da domani scattano nel Paese nuove restrizioni contro il Covid, che resteranno in vigore almeno fino al 2 gennaio. Tra le misure, il limite di quattro persone per le riunioni nelle case private, oltre ai conviventi, e la chiusura alle 21 per bar e ristoranti.

Ad oggi, secondo i dati ufficiali, l'81,7% della popolazione, circa 52 milioni di persone, ha concluso il ciclo vaccinale primario e il 19,5% ha ricevuto anche la dose 'booster'.