Covid oggi Sudcorea, nuovo picco di morti

6.919 contagi in 24 ore, su i pazienti con sintomi gravi e in terapia intensiva

Nuovo drammatico record di morti a causa della pandemia di coronavirus in Corea del Sud. I dati dell'Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca) segnalano 109 decessi in 24 ore e 6.919 nuovi contagi di Covid-19, con un preoccupante picco di 1.083 pazienti con sintomi gravi e in condizioni critiche.

Alle 17 di ieri la percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva per pazienti Covid era al 79,1%, a fronte del 79,2% del giorno precedente. Dall'inizio della pandemia nel Paese sono 589.978 i contagi confermati, con 246 casi attribuiti alla variante Omicron e 5.015 decessi. Stando agli ultimi dati della Kdca, l'82,2% della popolazione ha concluso il ciclo vaccinale primario e il 26,7% si è sottoposto alla dose 'booster' di un vaccino anti-Covid.