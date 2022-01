Covid oggi Svezia, nuove misure dopo record contagi

Dall'obbligo di lavorare da casa, dove possibile, alla chiusura dei ristoranti alle 23. Dal tetto massimo di otto persone a riunione fino alla limitazione della partecipazione agli eventi pubblici. Sono solo alcune delle limitazioni imposte dalle autorità in Svezia per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus, dato l'aumento dei casi e la pressione sugli ospedali. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa la premier svedese Magdalena Andersson, spiegando che ''la situazione è peggiorata. Il tasso di infezione in Svezia è al livello più alto mai registrato''.

Le nuove misure saranno rivalutate tra due settimane, ma l'obiettivo è quello di tenerle in atto per almeno quattro settimane.