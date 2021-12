Covid oggi Svizzera, 11.167 contagi e 41 morti

Nelle ultime 24 ore, in Svizzera si sono registrati 11.167 nuovi contagi da coronavirus, 41 decessi e 220 ricoveri per il covid-19, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Mercoledì scorso c'erano stati 12.598 nuovi casi.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 78.307 test, con un tasso di positività del 14,26%. Nell'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 123.173. I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 1414,26. In Ticino, in 24 ore, si sono contate 264 nuove persone positive ma nessun decesso. Nei Grigioni, i nuovi contagi sono stati 176 e si è registrato un morto.

Il 66,54% della popolazione in Svizzera è totalmente vaccinata. Il 47,38% delle persone sopra i 65 anni ha già ricevuto una terza dose. Dall'inizio della pandemia, 1.154.690 casi di Covid-19 sono stati confermati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 11.517 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 37.470.