Covid oggi Svizzera, 36.658 contagi in un giorno

Dagli ultimi dati la Svizzera supera i due milioni di contagiati dall'inizio della pandemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore, in Svizzera si sono registrati 36.658 nuovi casi, che portano il totale a 2.003.077 contagi in questo paese di 8,6 milioni di abitanti. Il bollettino odierno dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), riporta anche 12 decessi e 121 ricoveri. Una settimana fa i casi erano 29.142 casi, i morti 14 e ricoveri 125. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 407.709, ovvero 4.681,28 ogni 100.000 abitanti.

Secondo Patrick Mathys dell'Ufsp, che oggi ha fatto il punto nella consueta conferenza stampa settimanale, è ancora troppo presto per allentare le misure restrittive, alla luce della forte diffusione del Coronavirus, in particolare della variante Omicron. Si ritiene che il picco dei contagi non sia stato raggiunto. Nonostante la forte incidenza di contagi, i ricoveri rimangono stabili, così come i decessi, quest'ultimi a un basso livello. Tuttavia, a causa del numero importante di casi, non si può escludere un futuro aumento dei ricoveri.

In totale, il 68,13% degli svizzeri ha già ricevuto due dosi di vaccino. Fra la popolazione oltre i 12 anni, la quota sale al 77,51%. Inoltre, il 73,07% delle persone oltre i 65 anni e il 37,73% della popolazione hanno ricevuto il cosiddetto booster. Oggi in conferenza stampa, Urs Karrer, vicepresidente della Task Force Covid-19 del Consiglio federale, ha rilevato che il calo di ricoveri e decessi fra i cittadini più anziani può essere dovuto all'effetto positivo della vaccinazione, specie di quella di richiamo, che ha spezzato le catene di trasmissione del virus, in particolare nelle case di riposo.