Sono 1.034 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 22 maggio 2022, in Toscana, secondo il bollettino della Regione anticipato dal presidente Eugenio Giani. Eseguiti 9.733 tamponi, di cui 1.857 test molecolari e 7.876 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,62% (51,7% sulle prime diagnosi). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 82 anni. Gli attualmente positivi sono 33.000, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 350 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (1 in meno).

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.098.285 (96,2% dei casi totali). L'età media dei 1.034 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (16% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più). Prosegue la campagna vaccinale: i vaccini somministrati in Toscana sono 8.957.232.