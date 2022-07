Covid oggi Toscana, 1.208 contagi e 4 morti: bollettino 4 luglio

I ricoverati sono 574 (50 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (1 in meno)

In Toscana sono 1.208 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 4 luglio, che portano il totale a 1.226.325 dall'inizio dell'emergenza Covid. Lo riferisce il bollettino della Regione. Oggi sono stati eseguiti 682 tamponi molecolari e 4.401 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,8% è risultato positivo. Sono invece 1.551 i soggetti testati oggi, di cui il 77,9% è risultato positivo. I ricoverati sono 574 (50 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (1 in meno). Sono quattro i nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 80,5 anni (1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Pisa).

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.154.572 (94,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 61.557, +0,5% rispetto a ieri.

L'età media dei 1.208 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (12% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 22% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (354 confermati con tampone molecolare e 854 da test rapido antigenico). Sono 341.003 i casi complessivi ad oggi a Firenze (352 in più rispetto a ieri), 83.265 a Prato (64 in più), 97.483 a Pistoia (104 in più), 60.033 a Massa (61 in più), 128.978 a Lucca (130 in più), 142.396 a Pisa (73 in più), 109.392 a Livorno (138 in più), 111.065 ad Arezzo (105 in più), 86.613 a Siena (114 in più), 65.542 a Grosseto (67 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 530 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 392 nella Nord Ovest, 286 nella Sud est.