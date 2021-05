Covid oggi Toscana, 147 contagi e 13 morti: bollettino 31 maggio

Sono 147 i contagi da Coronavirus in Toscana oggi, 31 maggio secondo i dati del bollettino della Regione. Dalla tabella risultano 13 morti da ieri. "L'incidenza media è scesa sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti" scrive il governatore della Toscana Eugenio Giani su Facebook. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 226.601 (93,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.373 tamponi molecolari e 1.402 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,2% è risultato positivo. I ricoverati sono 540, 8 in più rispetto a ieri, di cui 110 in terapia intensiva.

Sono 71 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 41 nella Nord Ovest, 35 nella zona Sud est della Toscana. In isolamento a casa 7.562 persone con sintomi lievi. Da inizio pandemia le vittime sono state 6.719.