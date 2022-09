Covid oggi Toscana, 1.821 contagi e 5 morti: bollettino 30 settembre

Sono 1.821 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 settembre 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi.

Dei nuovi casi, 315 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.506 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.406.093. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,9% (51.310 persone) e raggiungono quota 1.359.853 (96,7% dei casi totali).

Il numero nelle guarigioni nel bollettino di oggi è legato ad un adeguamento del sistema informatico che ha permesso di classificare correttamente una serie di casi che, pur non più affetti da Covid, erano rimasti tali nelle statistiche. Ora il dato è stato riallineato in modo corretto. I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano pertanto 35.461 positivi, -58,3% rispetto a ieri. Di questi 231 (19 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (stabili) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 5 nuovi decessi: un uomo e 4 donne con un'età media di 83,4 anni.