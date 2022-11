Covid oggi Toscana, 2.126 contagi e 7 morti: bollettino 30 novembre

I dati della Regione: 518 (stabili rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale, 28 (2 in più) si trovano in terapia intensiva

Sono 2.126 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 30 novembre 2022, in Toscana: 347 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.779 con test rapido. Al momento risultano pertanto 66.333 positivi, +0,9% rispetto a ieri. Di questi 518 (stabili rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 28 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 7 nuovi decessi: un uomo e 6 donne con un'età media di 81,9 anni.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.525.946. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.532 persone) e raggiungono quota 1.448.432 (94,9% dei casi totali).

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.007 tamponi molecolari e 9.903 tamponi antigenici rapidi: di questi il 19,5% è risultato positivo. Sono invece 2.360 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 90,1% di questi è risultato positivo.

Con gli ultimi casi salgono a 411.636 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (512 in più rispetto a ieri), 100.640 in provincia di Prato (100 in più), 119.523 a Pistoia (158 in più), 78.128 a Massa Carrara (185 in più), 165.633 a Lucca (282 in più), 177.926 a Pisa (226 in più), 139.194 a Livorno (217 in più), 137.894 ad Arezzo (176 in più), 109.315 a Siena (138 in più) e 85.042 a Grosseto (127 in più). A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.