Covid oggi Toscana, 2.223 casi e 10 morti: bollettino 19 novembre

Sono 2.223 i nuovi casi di Covid-19 in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi 19 novembre diffuso della Regione. Si registrano anche altri 10 morti.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 977 tamponi molecolari e 8.453 tamponi antigenici rapidi: di questi il 23,6% è risultato positivo. In 57.645 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (979 in più rispetto a ieri, più 1,7%). I 1.434.870 guariti registrati a oggi lo sono a tutti gli effetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo.

La lista dei decessi si aggiorna con 10 nuovi decessi: 4 uomini e 6 donne con un'età media di 83,8 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Lucca, 5 a Pisa. Sono 11.111 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 3.514 nella Città metropolitana di Firenze, 900 in provincia di Prato, 996 a Pistoia, 703 a Massa Carrara, 1.039 a Lucca, 1.251 a Pisa, 831 a Livorno, 711 ad Arezzo, 600 a Siena, 409 a Grosseto. Vanno aggiunte 157 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.