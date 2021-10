Sono 260 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 ottobre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 anticipati su Facebook dal presidente della regione Eugenio Giani che fa sapere anche come "i vaccini attualmente somministrati" siano "5.491.859". "I nuovi casi registrati in Toscana sono 260 su 19.888 test di cui 8.836 tamponi molecolari e 11.052 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,31% (3,6% sulle prime diagnosi)", si legge nel post.