Covid oggi Toscana, 3.358 contagi e 12 morti: bollettino 6 dicembre

Sono 3.358 i nuovi contagi di Covid-19 registrati oggi 6 dicembre in Toscana secondo i dati del bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 12: 7 uomini e 5 donne con un'età media di 76,3 anni.

Sono stati eseguiti 1.108 tamponi molecolari e 14.814 tamponi antigenici rapidi: di questi il 21,1% è risultato positivo. I ricoveri sono 540 (+35), 24 le terapie intensive (-3). La lista dei decessi si aggiorna con 12 nuovi decessi.

Nel dettaglio a Firenze i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 717, in provincia di Prato 134; a Pistoia 190; Massa Carrara 310; a Lucca 475; a Pisa 400; a Livorno 438; ad Arezzo 265; a Siena 190 e a Grosseto 219. A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.