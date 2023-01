Covid oggi Toscana, 343 contagi e 2 morti: bollettino 20 gennaio

Sono 343 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 gennaio 2023 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti per un totale di 11.457 vittime. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 840. Al momento in Toscana risultano pertanto 66.733 positivi, -0,7% rispetto a ieri. Di questi 277 sono ricoverati in ospedale, 28 in meno di ieri, 8 le terapie intensive occupate.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 412 tamponi molecolari e 3.163 tamponi antigenici rapidi: di questi il 9,6% è risultato positivo. Tra le province con il maggior numero di contagi Firenze a 82, Prato a 12, Pistoia a 21, Massa Carrara a 12, Lucca a 24, Pisa a 64, Livorno a 49, Arezzo a 35, Siena a 20 in più e Grosseto a 24. In isolamento a casa 66.456 persone.