Covid oggi Toscana, 373 contagi: bollettino 15 settembre

Sono 373 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 settembre 2021, secondo i numeri covid nel bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. Si registrano altri 8 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 373 su 19.102 test di cui 9.828 tamponi molecolari e 9.274 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,95% (5,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che nella regione sono stati somministrati 5 milioni e 130 mila vaccini. L'85,6% degli over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Il 72,6% dei cittadini ha ricevuto due dosi.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 261.742 (94,3% dei casi totali). I ricoverati sono 406 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 52 in terapia intensiva (5 in meno).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 406 (14 in meno rispetto a ieri, meno 3,3%), 52 in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri, meno 8,8%).