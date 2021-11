Covid oggi Toscana, 391 contagi e 4 morti: bollettino 24 novembre

I dati della Regione: i ricoverati sono 300 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (2 in più)

Sono 391 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Toscana oggi, 24 novembre, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati eseguiti 8.905 tamponi molecolari e 19.290 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.100, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 300 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 4 uomini, con un'età media di 72,3 anni. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 282.994 (94,8% dei casi totali).

L'età media dei 391 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (34% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (370 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). Sono 82.494 i casi complessivi ad oggi a Firenze (74 in più rispetto a ieri), 27.246 a Prato (15 in più), 28.299 a Pistoia (60 in più), 15.601 a Massa (29 in più), 30.259 a Lucca (31 in più), 34.996 a Pisa (44 in più), 22.158 a Livorno (26 in più), 26.716 ad Arezzo (29 in più), 17.883 a Siena (40 in più), 12.270 a Grosseto (43 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 151 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 128 nella Nord Ovest, 112 nella Sud est.