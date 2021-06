Covid oggi Toscana, 50 contagi e 4 morti: bollettino 23 giugno

Sono 50 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 23 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Oggi sono stati eseguiti 6.813 tamponi molecolari e 6.990 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Le persone, ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, oggi sono complessivamente 150, 14 in meno rispetto a ieri, 32 in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 234.478. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Firenze a 21, Siena a 8 e Grosseto a 5. In isolamento domiciliare 2.503 persone.